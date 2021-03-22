Свободный тренер по CS:GO Михаил Kane Благин поделился своими мыслями о поражении состава Natus Vincere против Gambit Esports в рамках группового этапа онлайн-турнира ESL Pro League Season 13. По его словам, странно, что клуб не сделал замену Александра s1mple Костылева на Валерия B1t Ваховского, когда первый плохо себя чувствовал. Эту мысль Благин озвучил в твиттере.

Видел пост Сани о плохом самочувствии , охотно верю и считаю что это могло стать причиной поражения Гамбит. Но дилемма в том , что зачем система с 6м игроком , если приходится все равно играть человеку который плохо себя чувствует. Скорейшего выздоровления Саше.

Ранее комментатор и ведущий по Dota 2 Виталий v1lat Волочай высказался о заболевании Covid-19 игроками коллектива Natus Vincere Андреем ALWAYSWANNAFLY Бондаренко и Богданом Iceberg Василенко перед грядущим Мейджором ONE Esports Singapore Major 2021. По его словам, нет никаких причин ругать киберспортсменов из-за сложившейся ситуации, так как они сами пострадали от того, что не смогут проявить себя на чемпионате. Об этом Волочай написал в твиттере.