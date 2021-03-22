Комментатор и стример по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко поделился своими мыслями относительно матча Natus Vincere и Gambit Esports в рамках онлайн-турнира ESL Pro League Season 13. По его словам, Владислав nafany Горшков, исполняющий роль капитана команды, с тактической точки зрения отлично принимает решения и выступает. Эту позицию Триноженко обозначил в своём блоге на ютубе.

Nafany — не знаю, где был этот капитан раньше, но он прям радует тактическими решениями и индивидуальной игрой. Из капитанов в СНГ nafany мне импонирует больше всех. Если брать Boombl4 и nafany, пока nafany смотрится жестче. Хотя поначалу Boombl4 тоже радовал на Mirage и играл довольно неплохо

Ранее свободный тренер по CS:GO Михаил Kane Благин поделился своими мыслями о поражении состава Natus Vincere против Gambit Esports в рамках группового этапа онлайн-турнира ESL Pro League Season 13. По его словам, странно, что клуб не сделал замену Александра s1mple Костылева на Валерия B1t Ваховского, когда первый плохо себя чувствовал. Эту мысль Благин озвучил в твиттере.