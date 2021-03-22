Психолог организации HellRaisers Александр Слесарь рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются профессиональные игроки и как с ними бороться. По его словам, важно сохранять осознанность в моментах и меньше поддаваться тильту. Об этом Слесарь сообщил в интервью на сайте dota2.ru

Чем меньше тильта, тем лучше для психики игрока. У психики есть такое свойство — расшатываться, и чем чаще игрок попадает в это состояние, тем менее уверенным в себе он становится. Это сказывается на его будущем, и здесь важно сохранять осознанность, быть стрессоустойчивым.

Ранее комментатор и ведущий по Dota 2 Виталий v1lat Волочай высказался о заболевании Covid-19 игроками коллектива Natus Vincere Андреем ALWAYSWANNAFLY Бондаренко и Богданом Iceberg Василенко перед грядущим Мейджором ONE Esports Singapore Major 2021. По его словам, нет никаких причин ругать киберспортсменов из-за сложившейся ситуации, так как они сами пострадали от того, что не смогут проявить себя на чемпионате. Об этом Волочай написал в твиттере.