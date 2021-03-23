Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру, исключен из всех рейтингов промоушена. На прошлой неделе он официально подтвердил, что не собирается возвращаться в октагон.

Теперь лидером сводного рейтинга вне зависимости от весовой категории является Джон Джонс. Он возглавлял список до победы Хабиба над Джастином Гэтжи осенью 2020-го года. Вторым идем чемпион в полусреднем весе Камару Усман, третьим — лидер тяжеловесов Стипе Миочич. Россиянин Пётр Ян замыкает десятку.

Пояс в лёгком весе официально объявлен вакантным. В лидерах рейтинга, как и ранее, идут Дастин Порье, Гэтжи и Чарльз Оливейра.

Напомним, бой с Гэтжи стал для Хабиб первым после того, как из жизни ушёл его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. Сразу после окончания поединка боец объявил, что завершает карьеру, поскольку хочет больше времени уделять своей маме. В активе россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.