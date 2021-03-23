Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал пост Эдуарда Латыпова в «Инстаграме».

В воскресенье, 21 марта, в свой день рождения Латыпов впервые в карьере поднялся на подиум в личной гонке Кубка мира. Спортсмен занял второе место в масс-старте в Эстерсунде (Швеция), который закрывал международный биатлонный сезон-2020/21.

«Это радостный день. Первый подиум в заключительной гонке сезона — это круто. Международный сезон завершён, спасибо всем болельщикам за поздравления, за вашу поддержку и веру в нас! Дальше с ещё большей мотивацией в новый сезон!» — написал Латыпов в «Инстаграме».

Драчев отреагировал на его публикацию в комментариях. «Поздравляю! Добился своего! Всё когда-то происходит впервые! Молодец», — написал он.

Напомним, победителем масс-старта стал француз Симон Дестье, обошедший Латыпова на дистанции после заключительной стрельбы. Бронзовая медаль досталась норвежцу Йоханнесу Бё, который по итогам масс-старта возглавил общий зачет Кубка мира и получил третий подряд большой Хрустальный глобус.