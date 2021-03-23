Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл на Мальту в расположение сборной России по футболу.

«Сборная России практически в полном сборе. Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждём Андрея Лунёва», — сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, в среду, 24 марта, сборная России сыграет с Мальтой в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Затем команде Станислава Черчесова предстоит в Сочи принять сборную Словении (27 марта, 17:00) и на выезде сыграть со Словакией (30 марта, 21:45).

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, до этого он защищал цвета московского «Локомотива». Сумма сделки составила 14,5 миллионов евро. Алексей провел 23 матча в составе итальянского клуба, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.