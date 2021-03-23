«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоялась в Филадельфии (США) на стадионе «Уэлсс Фарго-центр» и завершилась в овертайме со счетом 2:1.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин. Он отразил 36 из 37 бросков и продлил победную серию в НХЛ до восьми матчей. Шесть раз его команда выиграла в основное время, один раз — в овертайме и один раз — в серии буллитов.

Таким образом, Сорокин обновил клубный рекорд в НХЛ. До него ни одному вратарю-новичку лиги не удавалось выиграть столько матчей подряд в составе «Айлендерс».

Также он установил новый рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков из России. В прошлом году у Ильи Самсонова («Вашингтон Кэпиталз») и Игоря Шестёркина («Нью-Йорк Рейнджерс») было по семь побед подряд.