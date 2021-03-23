Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть команду после сенсационного поражения от «Беневенто» (0:1) в домашнем матче 28-го тура Серии А.

По информации La Repubblica, туринцы рассматривают трех кандидатов на замену Пирло в следующем сезоне. В шорт-лист вошел 62-летний Лучано Спаллетти, знакомый российским болельщикам по работе в петербургском «Зените».

Также в список вошел нынешний тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги, возглавляющий римский «Лацио».

Набрав 55 очков в 28 турах, «Ювентус» располагается на третьем месте турнирной таблицы чемпионата. Их отставание от лидирующего «Интера» возросло до десяти очков. Вторую строчку занимает «Милан» с 59 баллами.