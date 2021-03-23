Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев поделился ожиданиями от чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).

«Женское одиночное — сейчас вид номер один в фигурном катании. Наши так его подняли. Какие сейчас четверные прыжки! Это какой-то космос. Другое дело, что на этом чемпионате много будет зависеть от характера», — приводит слова Писеева «Российская газета».

Специалист подчеркнул, что турнир будет проходить в необычных условиях, поскольку спортсмены вынуждены жить в «пузыре» и испытывать нехватку общения и одиночество. Он отметил, что даже гостиница входит в комплекс спортивной арены, поэтому фигуристы постоянно будут находиться в замкнутой обстановке.

По мнению Писеева, все три россиянки могут бороться за высшие места. Анне Щербаковой и Александре Трусовой нужно постараться справиться с четверными прыжками, а Елизавете Туктамышевой — с тройными акселями в обеих программах.

«Наивно думать, будто не будет конкуренции: японка Рика Кихира, американки. Не исключаю других неожиданностей. Всё-таки пролетело два года, и вдруг выйдет на лёд великолепная неизвестная. Уверен, в женском одиночном мы представлены прекрасно», — сказал Писеев.

Во вторник, 23 марта, в Стокгольме состоится жеребьевка стартовых номеров на женскую короткую программу. Из-за пандемии коронавируса она будет проходить в онлайн-формате.