Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Даниил Медведев после победы на ATP Cup. Фото: ATP Tour

Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Даниил Медведев после победы на ATP Cup. Фото: ATP Tour

Официальный сайт турнира АТР в Майами (США) опубликовал «сетку» соревнований. Россию представят четыре теннисиста, все они попали в число сеяных и будут стартовать со второго круга.

Даниил Медведев, получивший первый номер посева, встретится с победителем пары Сэм Куэрри (США) — Ли Яньсунь (Китай).

Вторая ракетка России и четвертая ракетка турнира Андрей Рублев во втором круге сыграет либо с Педро Мартинесом (Испания), либо с Теннисом Сандгреном (США).

14-й номер посева Карен Хачанов начнет борьбу за трофей с победителем пары Стив Джонсон (США) — Янник Ханфманн (Германия).

Аслан Карацев, впервые в карьере попавший в посев на турнире АТР, будет играть с победителем пары Михаил Кукушкин (Казахстан) — Джек Дрэйпер (США).

Турнир в Майами стартует сегодня, 23 марта, и продлится до 28 марта.