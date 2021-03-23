Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган подтвердил, что в национальной команде на чемпионате мира не выявлено случаев заражения коронавирусом.

«У нашей сборной все хорошо. Если бы кто-то из нашей сборной заболел, тогда бы я не сказал, что у нас все хорошо. Наша сборная в порядке, они все катаются», – цитирует Когана «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне в Стокгольме (Швеция) на чемпионате мира был выявлен первый случай коронавируса. Сначала имя зараженного не называлось, затем СМИ написали, что положительный тест сдала Виктория Сафонова, представляющая белорусскую команду.

Соревнования в рамках ЧМ-2021 стартуют завтра, 24 марта. Сегодня в Стокгольме состоится жеребьевка стартовых номеров на короткую программу, она будет проходить в режиме онлайн.