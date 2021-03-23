Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный эксперт Елена Вайцеховская оценила состав женской сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.

«На фоне Трусовой и Щербаковой третья российская участница почти растворилась, что, собственно, было объяснимо: Лиза никогда не отличалась стремлением пугать соперниц прыжками в тренировочном режиме», — написала Вайцеховская в своем материале для «RT на русском».

По мнению автора, Туктамышева не стремится тягаться с более юными соперницами, поскольку это ей не по силам. Возможно, это правильный подход, и соревнования покажут, кто есть кто, считает Вайцеховская.

Напомним, Щербакова третий раз в карьере выиграла чемпионат России и получила путевку на чемпионат мира. Трусова вошла в состав команды, так как стала второй среди взрослых участниц национального турнира. Туктамышева отобралась на ЧМ в финале Кубка России, став лучшей из тех, кто претендовал на место в команде.