Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сообщил, что игроки команды не хотят, чтобы главный тренер Доменико Тедеско ушел из клуба.

«Ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим, Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тедеско еще зимой заявил, что не намерен продлевать контракт с красно-белыми. Клуб, в свою очередь, не стал увольнять специалиста и позволил ему доработать сезон до конца. Доменико возглавляет «Спартак» с 2019-го года.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 23-х турах. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на четыре балла.