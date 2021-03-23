Бронзовый призер ЧМ-2007 Наталья Сорокина оценила выступление женской сборной России по биатлону в сезоне-2020/21.

По мнению Сорокиной, у команды есть потенциал, но чтобы его реализовать, необходимо серьезно работать.

«Я слушала их интервью, они будто не понимают, что делают на трассе и на рубеже. Они вышли, пробежали, как получилось, так получилось. Миронова говорит, что я буду лучше бежать, лучше стрелять, но я не видела у нее пика формы», — приводит слова Сорокиной сайт «Матч ТВ».

Экс-спортсменка отметила, что Мироновой не помогло и присутствие в команде ее личного тренера Михаила Шашилова. Сорокина призналась, что не понимает, с чем связан спад — возможно, биатлонистки просто опустили руки.

Напомним, из-за неудовлетворительных результатов россиянки потеряли одну квоту на следующий сезон. На Кубке мира-2021/22 команда сможет выставлять по пять биатлонисток вместо шести на личные дисциплины.