Фигурист Владимир Литвинцев, выступающий за Азербайджан, рассказал о мерах безопасности на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Спокойно можно зайти, вроде все общаются, все контактируют. Руки жмут. Кажется, я сейчас палю кого-то (смеётся). Тут уже половину спортсменов должны были дисквалифицировать, по чесноку. Ну так же невозможно, дистанцию всё время соблюдать, это же бред. Но все ходят в масочках», — сказал Литвинцев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Литвинцев тренируется в Москве в Академии «Ангелы Плющенко», на чемпионате мира его сопровождает тренер Сергей Розанов.

Турнир проходит в период с 23 по 28 марта. Сегодня состоится жеребьевка стартовых номеров на короткую программу у женщин, из-за пандемии она будет проходить в режиме онлайн. Соревновательная часть начнется в среду, 24 марта, при пустых трибунах.