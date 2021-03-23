Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал иск в суд из-за клеветы в его адрес. Информация о его якобы коррупционных действиях была опубликована в книге «Люди Путина».

Абрамович подал в суд на британское издательство HarperCollins, сообщает пресс-служба «Челси». В заявлении говорится, что российский бизнесмен и его юристы неоднократно пытались решить проблему с издательством во внесудебном порядке, однако так и не пришли к согласию.

Абрамович утверждает, что книга, изданная в прошлом году в Великобритании, содержит клеветнические отношения в его адрес, а также относительно «Челси».

«Ложные утверждения в этой книге оказывают разрушительное воздействие не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба «Челси», – сказал Абрамович.

Напомним, Абрамович владеет лондонским клубом с 2003 года. Недавно стало известно, что он заказал себе 145-метровую яхту.