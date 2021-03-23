Александр Бородюк назначен новым главным тренером «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба. 58-летний специалист подписал контракт до окончания сезона-2021/22.

Накануне «Торпедо» объявило о прекращении сотрудничества с Сергеем Игнашевичем, возглавлявшим команду в этом сезоне. В прошлом году экс-футболист входил в тренерский штаб москвичей.

На данный момент «Торпедо» располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. Команде не хватает трех очков, чтобы выйти на четвертое место, позволяющие принять участие в стыковых матчах.

Бородюк уже работал в «Торпедо», в сезоне-2013/14 он вывел команду в Премьер-Лигу. Тогда в стыковых матчах москвичи оказались сильнее самарских «Крыльев Советов» и вернулись в чемпионат спустя восемь лет.