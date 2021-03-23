Двукратный чемпион FCF MMA Алан Хадзиев погиб в Моздоке от ранений, полученных в драке.

Как сообщает телеграм-канал Baza, спортсмен вступил в перепалку в ресторане и получил смертельное ранение. Вместе с ним в драке участвовал местный предприниматель, он тоже погиб. Ещё один пострадавший находится в реанимации с серьезными травмами.

Хадзиев родился в небольшом городе Моздок в Северной Осетии. До того, как перейти в единоборства, 11 лет занимался футболом, из них четыре года играл в Высшей лиге Ставропольского края.

В ММА Аслан пришел в возрасте 25 лет. В первые выступил в FCF-MMA на Международном Кубке Содружества в Кисловодске в октябре 2015 года.

Международная федерация полноконтактного рукопашного боя IF FCF была учреждена в 2003 году в Кисловодске решением представителей восьми стран СНГ.