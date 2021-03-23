Похоже, легкая по счету (4:1) победа на старте четвертьфинальной серии Кубка Гагарина сыграла злую шутку с московским «Динамо». С учетом взаимоотношений в «регулярке» столичная команда победила СКА пятый раз подряд. Матерый волк Владимир Крикунов снова переиграл Валерия Брагина, который на клубном уровне еще не бывал в таких переделках. Убийственная связка Яшкин — Шипачёв опять проявила себя во всей красе.

Как тут не уверовать в то, что соперник просто слабее?..

Но не зря ведь говорят: плей-офф — отдельный вид спорта. То, что было в прошлом, остается в прошлом. Здесь и сейчас впереди уже СКА, перевернувший ход серии в течение трех дней.

Как это стало возможным? Прежде всего — за счет глубины состава. Очевидно, что у СКА качественно более длинная скамейка, что позволяет Брагину проводить ротацию без потери качества. После поражения в первом матче тренеры внесли в расстановку пять изменений, в том числе на последнем рубеже. Ставка на Хелльберга вместо Самонова сыграла на все сто: швед с ходу оформил шатаут, парировав все 24 неприятельских броска. В атаке петербуржцы снова недоработали в плане эффективности, но в свете неприступности собственной обороны голевого фейерверка и не требовалось. «Мясного» гола Марченко в эндшпиле хватило за глаза.

После переезда в Белокаменную Крикунов сделал свой ход конем, также изрядно освежив состав и поменяв вратаря. Вот только в части мастерства динамовские резервисты уступают армейским. СКА, в свою очередь, ограничился одной правкой в заявке. И та оказалась вынужденной — в лазарет загремел капитан Кетов, который в прошлом поединке чуть не покалечил Шипачёва, заработав впоследствии большой дисциплинарник (5+20), а в итоге поломался сам.

Не было бы счастья, да травма Кетова помогла. В обойму вернулся Бурдасов, причем в статусе капитана. «Врио» оправдал доверие сполна, блистательно завершив атаку с ходу во втором периоде и сделав счет 2:0. Показательно, что Бочаров капитулировал повторно, когда на льду находились Шипачёв, Яшкин и Андреев — главные динамовские «решалы».

0:2 к экватору — это был не самый худший промежуточный расклад для бело-голубых. Молодой и задорный СКА превосходил «Динамо» в скорости и умело ловил соперника на контратаках. Хозяйский статус и поддержка трибун заставляли москвичей играть в более открытый хоккей, чем в Санкт-Петербурге, и армейцы этим пользовались.

«Динамо», отдадим должное, проявило характер и вернулось в игру. Блюлайнер-квотербек Андреев загладил вину, приложив клюшку к обеим шайбам в ворота Хелльберга. Топ-снайпер Яшкин также реабилитировался, соорудив первый ответный гол и поздравив себя любимого с днем рождения. Андреев с Яшкиным сыграли индивидуально сильно — спору нет. Но в плане командных взаимодействий СКА смотрелся точно не хуже. По крайней мере гости действовали тактически грамотно и избежали грубых позиционных промахов, в чем несомненная заслуга тренерского штаба.

Конечно, если бы «Динамо» дожало петербуржцев, это никого не удивило бы. Но не зря ведь говорят: плей-офф — время третьих-четвертых звеньев. Победил в итоге СКА, подловивший хозяев, как потом выразился Крикунов, на секундной расслабленности. Героем стал Каменев, проводивший всего второй матч в плей-офф и не забивавший более трех с половиной месяцев — с 5 декабря. Ассистировал Владиславу Тимкин, который специализируется на разрушении и не мог набрать очков на протяжении 21 матча.

Итак, СКА вернул себе преимущество своего льда, перехватил инициативу в серии и стал на шаг ближе к финалу конференции. Но предугадать дальнейшее развитие событий проблематично. Тот случай, когда любой исход не станет неожиданностью. Ясно одно: все самое интересное только начинается.