Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об организации чемпионата мира в Стокгольме, который проходит в формате «пузыря» из-за коронавируса.

24-летняя спортсменка отметила, что в связи с ограничениями постоянно нужно носить защитные маски и что сборная России провела на карантине один день. По регламенту покидать пределы гостиницы участникам запрещено. «Моим любимым местом является столовая, потому что там находятся большие окна, выходящие на арену. Можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание. Поэтому я довольна организацией чемпионата мира», — сказала фигуристка в интервью на сайте ФФККР.

Туктамышева начнет выступление в среду, 24 марта, когда у женщин состоится короткая программа. Медали в одиночном женском катании будут разыграны вечером 26 марта.