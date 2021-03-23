Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о казусе на чемпионате мира в Стокгольме: организаторы перепутали музыкальное сопровождение для пар и включили не тот трек на тренировке.

По словам Тарасовой, чтобы решить проблему, организаторам пришлось включить нужную музыку с телефона. «На разминке мы катали первые. Встаем в начальную позу, а музыку нам включают прошлогоднюю. У меня глаза расширились. Поворачиваюсь на тренеров — они тоже стоят и не понимают», — сказала фигуристка в интервью пресс-службе ФФККР.

«В базе почему-то не оказалось нашей музыки, хотя все диски принесли. Будем этим заниматься, чтобы на соревнованиях все было нормально», — добавил Морозов.

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и серебряные призеры предыдущего чемпионата мира, проходившего в 2019 году в Сайтаме (Япония). На ЧМ-2021 в Стокгольме российская пара выступит 24 и 25 марта.