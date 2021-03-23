Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, игравший в России также за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит», сравнил нападающих петербургского клуба Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна.

По мнению Нобоа, Азмун — лучший нападающий РПЛ прямо сейчас, который может играть в топовом европейском клубе. «Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня как для опорного полузащитника Азмун лучше. Он часто забегает в открытые зоны. Я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит и куда надо ему отдать», — сказал эквадорец в интервью Sport24.

Нобоа провел в «Зените» 22 матча, забил один гол и стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В нынешнем чемпионате РПЛ в составе «Сочи» он сыграл 18 матчей и забил три мяча.