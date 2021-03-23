«Севилья» не заинтересована в приобретении полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Об этом заявил спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи.

Мончи отметил, что информация об интересе андалусийцев к Головину не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что скауты «Севильи» следят за 24-летним футболистом и намерены переманить его в свои ряды, — пишет «Спорт-экспресс».

Первую половину нынешнего сезона Головин пропустил из-за травмы и длительного восстановления. Вернувшись в строй, он начал приносить пользу «Монако». В 14 матчах за монегасков в чемпионате Франции россиянин отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Монако» действует до конца сезона-2023/24.

Головин перебрался в княжескую команду из ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира в России.