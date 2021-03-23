Перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию основное внимание приковано к одиночным дисциплинам, но о парах и танцах тоже не стоит забывать — там у России гораздо больше шансов на медали, чем, например, в мужском разряде.

Опытные «Рыжики» или молодежь Москвиной?

В парном катании состав сборной России можно назвать оптимальным практически при любых раскладах: сейчас третьим номером команды являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но будь на их месте Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — силы получились бы примерно равными.

Интриговать будет противостояние молодого десанта с опытными Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Причем весьма конкретные задачи стоят перед каждым из дуэтов: «Рыжикам» нужно доказывать, что они, во-первых, не зря решились на переезд в США, во-вторых, по праву стали лучшими в России; Александра Бойкова и Дмитрий Козловский едут в Стокгольм в статусе действующих чемпионов Европы и наверняка хотят покорить новую высоту; Мишина и Галлямов брали ЧМ на юниорском уровне, а теперь прокладывают путь к вершинам во взрослых.

Какими бы высокими ни были амбиции российских пар, стоит держать в уме китайцев Вэньцзин Суй и Цунь Ханя — серебряных призеров Пхенчхана-2018 и двукратных чемпионов мира. В Сайтаме-2019 они установили два мировых рекорда — вряд ли кто-то из соперников недооценивает их способности и сейчас. Несмотря на то, что выступлений китайцев в этом году никто не видел, главными фаворитами остаются именно они — готовить спортсменов в Поднебесной умеют лучше, чем где бы-то ни было.

Будут рваться в тройку и другие китайцы — Пэн Чэн/Цзинь Ян, оставшиеся без медали прошлого чемпионата. Тот раз они проиграли своим соотечественникам, а также двум российским дуэтам — «Рыжикам» и Забияко/Энберту. Бойкова и Козловский на том чемпионате замкнули первую шестерку, но теперь имеют шансы оставить Чэн и Яна позади.

Дадут ли российским танцорам победу?

В танцах на льду на этот раз у России наиболее реальные шансы на победу, чем в предыдущие десять лет. Последний раз золото доставалось российским танцорам в 2009-м — тогда триумфаторами турнира в Лос-Анджелесе стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Сейчас претендовать на победу будут Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в их пользу говорят два фактора: а) отсутствие Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, б) статус действующих чемпионов Европы.

Именно танцы на льду являются той дисциплиной, в которой от имени и репутации результат зависит едва ли не больше, чем от самого выступления. Когда Вика с Никитой выиграли чемпионат Европы в присутствии титулованных французов, это стало как бы намёком на то, что Россию вновь готовы видеть на вершине мировых танцевальных сражений. Многолетняя безмедальная история осталась позади, когда Синицина и Кацалапов взяли серебро Сайтамы, а в Стокгольме у них не должно возникнуть никаких внешних препятствий на пути к первому месту.

Сезон для российской пары получился непростым: они практически не выступали из-за тяжело перенесенного коронавируса. Партнерша прочувствовала все «прелести» болезни на себе — вплоть до таких проблем с дыханием, которые не давали провести обычную раскатку перед занятием. Но ко второй части сезона Вика с Никитой выкарабкались и выиграли финал Кубка России, подаривший им путевку на главный старт.

Вторым номером в Стокгольм приехали Александра Степанова и Иван Букин, выигравшие чемпионат России в отсутствие главных конкурентов. Их шансы на медали тоже высоки, но речь идет не о золоте, а, скорее, о втором или третьем месте. На прошлом чемпионате мира они остановились в шаге от пьедестала: в борьбе за бронзу судьи отдали предпочтение американцам Мэдиссон Хаббел и Закари Донахью. Отрыв был небольшим — всего в два балла — поэтому и сейчас можно ожидать, что дуэты поделят между собой места за спинами Синициной и Кацалапова.

У Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро за плечами лишь один чемпионат мира — в сезоне-2017/18. Тогда они стали восьмыми, но с тех пор поднабрались опыта, отточили свой узнаваемый стиль и в целом вышли на другой уровень катания. Однако ждать их в медалях вряд ли стоит: помимо вышеназванных пар, есть еще ряд сильных конкурентов — это и американцы Чок/Бэйтс, и канадцы Гиллес/Пуарье, и итальянцы Гиньяр/Фаббри. Между этими спортсменами и развернется борьба за места поближе к призовым.

Соревнования спортивных пар стартуют уже завтра, 24 марта, а танцевальные дуэты начнут борьбу в четверг.