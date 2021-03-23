Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что белорусская фигуристка Виктория Сафонова исключена из списка участниц чемпионата мира в Стокгольме.

Соревновательная программа турнира начнется в среду, 24 марта. В этот день Сафонова должна была выступить с короткой программой. Однако в итоге она пропустит главный старт сезона. Ранее СМИ сообщали, что результат теста Сафонова на COVID-19 дал положительный результат. Согласно правилам, заболевший спортсмен должен быть изолирован и не имеет права выступать на чемпионате мира, который проходит в формате «пузыря» со строгими ограничениями.

17-летняя уроженка Москвы сменила спортивное гражданство на белорусское летом 2019 года. На чемпионате Европы-2019 в Граце она заняла 14-е место. Сафонова планировала представить Беларусь на чемпионате мира-2020 в Монреале, однако он был отменен из-за пандемии.