Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке лишился поста главного тренера «Истанбулспора» из второго по рангу дивизиона чемпионата Турции.

Контракт с 51-летним специалист разорван по взаимному согласию. После 27 туров «Истанбулспор» занимает 6-е место в лиге, отставая от лидирующего «Гиресунспора» на девять очков. Об отставке Текке объявил твиттер клуба.

Текке выступал за «Зенит» в период с 2006 по 2009 годы. Всего в форме сине-бело-голубых он провел 91 матч по всех турнирах и забил 29 голов. Турок дважды становился лучшим бомбардиром петербургского клуба в чемпионатах России. Вместе с «Зенитом» он выиграл золото национального первенства, стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Текке завершил карьеру футболиста в 2012 году. Дебют на тренерской стезе состоялся тремя годами позднее, когда начинающий наставник работал с юношеской (U-17) сборной Турции. До «Истанбулспора» Текке трудился в «Кайсери Эрджиесспоре», «Болуспоре», «Манисаспоре» и «Денизлиспоре».