Сборная России по футболу на выезде сыграет с Мальтой в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра будет проходить на стадионе «Та-Кали» сегодня, 24 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Главным арбитром встречи будет Петер Кьесгор. В бригаду войдут ассистенты Виктор Скитте и Йеспер Даль. Четвёртый рефери — Мортен Крог. Прямую трансляция матча будет осуществлять Первый канал.

Команда Станислава Черчесова успела провести тренировочный сбор перед стартом отбора. Из расположения сборной уехал голкипер Сослан Джанаев, получивший травму. Вместо него был вызван вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Вместо Романа Зобнина прибыл Максим Мухин.

Сегодняшний матч пропустит полузащитник Магомед Оздоев, получивший повреждение на тренировке. Он остался в национальной команде, но тренировался индивидуально.

Россия попала в группу Н, куда также вошли команды Мальты, Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.