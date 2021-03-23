Принято решение о проведении командного чемпионата мира по фигурному катанию со зрителями. Турнир пройдет в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

Как сообщает твиттер турнира, билеты поступят в продажу с 3 апреля.

Соревнования находились под угрозой отмены из-за режима чрезвычайного положения, введенного в Японии в связи с коронавирусом. В 2011 году командный чемпионат мира отменили из-за землетрясения в Японии.

Все шесть предыдущих командных чемпионатов мира также состоялись в Японии. В 2019 году в Фукуоке золото завоевала сборная США. Серебро досталось команде Японии, бронза — сборной России. Российские фигуристы еще ни разу не побеждали на соревнованиях подобного рода. В 2015 и 2017 годах они становились вторыми. В активе американцев четыре золота, японцы дважды были лучшими.