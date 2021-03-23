Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о заявке Александры Трусовой на чемпионат мира. Фигуристка планирует исполнить три четверных прыжка в произвольной программе — лутц и два тулупа.

«От математического вычисления элементов до их исполнения на соревнованиях достаточно большой шаг. Было бы замечательно, чтобы заявка Трусовой воплотилась в жизнь. Самое лучшее для нас всех – просто немножко подождать и наслаждаться фигурным катанием», – цитирует Роднину РИА «Новости».

Напомним, чемпионат мира проходит в Стокгольме (Швеция) с 23 по 28 марта. Помимо Трусовой, женскую сборную России, выступающую в нейтральном статусе, представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Сегодня, 23 марта, состоится жеребьевка стартовых номеров на короткую программу, из-за пандемии коронавируса она будет проходить в онлайн-форме. Соревнования начнутся завтра, 24 марта.