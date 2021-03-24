Московское «Динамо» 24 марта примет СКА в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Стартовое вбрасывание на «ВТБ-Арене» намечено на 19.30.

После трех игр СКА ведет в серии до четырех побед — 2:1. Первый поединок остался за «Динамо» (4:1), затем дважды была сильнее команда Валерия Брагина — 1:0 и 3:2 (ОТ). Исход последнего противостояния решила шайба Владислава Каменева в дебюте овертайма. По ходу встречи армейцы упустили преимущество в две шайбы, которые забросили Василий Подколзин и Антон Бурдасов.

В другом матче игрового дня в конференции «Восток» магнитогорский «Металлург» сыграет на своем льду с «Авангардом». Начало — в 17.00 по московскому времени. После понедельничной победы (3:0) омский клуб ведет в серии — 2:1.