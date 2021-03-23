Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями о возвращении в сборную России, в которую был призван на отборочные матчи чемпионата мира-2022.

Миранчук присоединился к команде в ночь на 23 марта. Завтра россияне стартуют в квалификации выездным матчем со сборной Мальты. После этого команда Станислава Черчесова вернется в Сочи, где примет словенцев 27 марта. 30 марта россияне померятся силами со словаками в Трнаве.

«Очень скучал по команде. Давно не виделись. Сборная организовала комфортный трансфер из Италии на Мальту, поэтому все отлично. Жаль, что не встречусь с братом в сборной», — приводит слова Миранчука по прилете на Мальту телеграм-канал сборной России.

Миранчук смог освободить из «Аталанты» лишь в понедельник, поскольку в воскресенье его клуб проводил очередной матч серии «А». Бергамаски на выезде победили «Верону» (2:0), российский полузащитник вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.