Известный хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

По мнению экс-спортсмена, нужно радоваться уже тому, что чемпионат вообще состоится. Российская команда подошла к нему в статусе одной из сильнейших, потому что, в отличие от соперников, имела возможность соревноваться.

«Конечно, этот чемпионат — загадка, никто в этом сезоне на международных соревнованиях друг с другом не сталкивался. Конечно, возможна дополнительная психологическая нагрузка на всех участников. Но я считаю, что этот чемпионат мира обещает быть нашим, российским», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Сегодня, 23 марта, в Стокгольме в онлайн-формате состоится жеребьевка стартовых номеров, а уже завтра женщины и спортивные пары выступят с короткими программами. Чемпионат мира продлится до 28 марта.