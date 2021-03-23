Официальный «Твиттер» Евро-2020 в Санкт-Петербурге пошутил над 37-летним защитником «Зенита» и сборной России Юрием Жирковым.

Футболист находится в расположении национальной команды, которая в ближайшие дни проведет матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В эти же дни состоятся игры группового этапа молодежного Евро-2021.

«Срочно! Юрий Жирков экстренно вызван в молодежную сборную России на матчи группового этапа ЕВРО U-21!» — гласит шуточное сообщение в «Твиттере».

Напомним, Жирков вызывается в сборную России с 2005 года, за это время он успел сыграть 100 матчей и забить два гола.

Завтра, 24 марта, подопечные Станислава Черчесова на выезде встретятся с Мальтой. Затем их соперниками станут команды Словении и Словакии.