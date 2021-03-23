Российская фигуристка Алёна Леонова оценила медальные перспективы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Конечно, сложновато без четверных бороться сейчас за медали чемпионата мира. Но победителем будет тот, кто справится с нервами. Зная, насколько Лиза опытная фигуристка, я очень надеюсь, что опыт поможет Лизе бороться за тройку», — приводит слова Леоновой РИА «Новости».

Фигуристка добавила, что если все лидеры выступят чисто, то для Туктамышевой хорошим результатом будет и четвертое-пятое место.

Напомним, чемпионат мира проходит в Стокгольме с 23 по 28 марта. Помимо Туктамышевой, женскую сборную России, выступающую в нейтральном статусе, представят Анна Щербакова и Александра Трусова.

Сегодня, 23 марта, состоится жеребьевка стартовых номеров на короткую программу, из-за пандемии коронавируса она будет проходить в онлайн-форме. Соревнования начнутся завтра, 24 марта.