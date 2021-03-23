Российская фигуристка Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков в прогоне произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Сегодня, 23 марта, спортсменка продуктивно провела дневную тренировку. Она начала прогон программы с четверных флипа и сальхова, затем прыгнула два каскада: четверной лутц – ойлер – тройной сальхов и четверной лутц – тройной тулуп. После этого Александра добавила сольный четверной тулуп.

Информацию о контенте опубликовал журналист «Р-Спорта» Анатолий Самохвалов у себя в телеграм-канале.

Чемпионат мира в Швеции проходит с 22 по 28 марта. Сегодня состоится онлайн-жеребьевка стартовых номеров на короткую программу. Соревнования стартуют завтра, 24 марта. Помимо Трусовой, женскую команду представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.