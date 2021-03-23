Биатлонный сезон-2020/21 позади, поэтому настало время для выводов и статистики. Сборная России своими выступлениями подарила много пищи для размышлений, и пища эта, в основном, негативная: много было результатов со знаком «минус».

В этом материале мы разбираем все антирекорды сборной России по биатлону за прошедшую зиму и думаем, как не обновлять их в олимпийском сезоне.

В первую очередь, в глаза бросается число медалей в личных гонках: лишь дважды российские биатлонисты стояли на пьедестале в этом сезоне. При этом обе медали — золото и серебро — завоёваны у мужчин, девушкам пришлось весь сезон сидеть без личных подиумов. В общей сложности россияне завоевали 7 медалей, и это один из трёх худших результатов за все время (минимальное число — 5 медалей).

Обновлены антирекорды относительно общего зачёта Кубка мира. Впервые с сезона-2005/2006 российских биатлонистов не оказалось в топ-10 лучших по итогам всех этапов. Лишь на 17-е место набегал за зиму Александр Логинов, 15 лет назад Максим Чудов стал 13-м.

Новый антирекорд и у женщин: Светлана Миронова, лучшая из россиянок, набрала очков лишь на 19-ю строчку в общем зачёте. Для самой биатлонистки это лучшие показатели в карьере (до этого максимумом было 19-е место), но для сборной — абсолютно худший результат. Ранее 17-е место в прошлом сезоне заняла Екатерина Юрлова-Перхт, но пока она в декретном отпуске, команда так и не смогла подтянуться к её результатам.

Было в сезоне место и для некоторых приятных неожиданностей. Россия заняла достаточно высокую позицию в неофициальном медальном зачёте — пятую. Могла забраться и на четвертую строчку, но не хватило серебряных наград. Такой результат можно связать не с самими результатами сборной России, но с тем фактом, что подавляющее число медалей в свою копилку положила Норвегия. Именно норвежские биатлонисты брали награды везде, где только можно, и не позволили соперникам России опередить их.

Свой лучший результат в карьере в этом сезоне продемонстрировал Эдуард Латыпов. В заключительном масс-старте он завоевал серебро, показав, что может бороться не только в составе эстафетной четвёрки, но ещё и за самого себя.

Вряд ли сборная России упадёт в следующем сезоне ещё ниже: ждём, что тренеры сделают выводы по подготовке и, как сказал Логинов, будут «искать только плюсы» для всех, чтобы оттолкнуться от дна и отправиться наверх. Другое дело — как завоевывать на Олимпиаде в Пекине, если сейчас все так печально? Пока это большая загадка.