Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба накануне выездного матча со сборной Мальты в квалификации чемпионата мира-2022 заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

На сегодня список возглавляет экс-форвард «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков, на счету которого 30 голов в форме сборной России. Дзюба отстает от него на четыре точных удара.

Дзюба признался, что у него нет цели выполнить конкретный план по количеству голов за сборную. «Главное, чтобы команда выиграла. Нападающий ценен голами, но если я буду правильно играть на команду, это будет самым важным», — цитирует футболиста РИА «Новости». Вместе с тем форвард выразил надежду, что станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды. «Конечно, хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова, это было бы прекрасно. Надеюсь, получится», — сказал Дзюба.

Отборочный матч ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет в Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 по московскому времени.