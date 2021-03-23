Российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила несколько тройных акселей на тренировке за день до старта чемпионата мира в Стокгольме.

«Императрица в полном порядке», — сообщает телеграм-канал «Лапидарность».

Короткая программа у женщин пройдет в среду, 24 марта, и начнется в 12.00 по московскому времени. Выступления с произвольными программами намечены на вечер 26 марта. Первый комплект медалей днем ранее разыграют спортивные пары.

24-летняя Туктамышева впервые за шесть отобралась на чемпионат мира. В 2015 году на турнире в Шанхае ученица Алексея Мишина завоевала золото. В Стокгольме в женском одиночном катании Россию представят также Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе и Александра Трусова, занимающаяся в академии «Ангелы Плющенко».