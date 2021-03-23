На чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 24 марта, состоятся выступления спортивных пар в короткой программе.

Начало выступлений пар назначено на 20:30 по московскому времени.

В пятую разминку попали подопечные Тамары Москвиной Анастасия Мишина/Александр Галлямов, они выйдут на лед под 17-м стартовым номером примерно в 23:27 по московскому времени. Также в этой разминочной группе выступят представители Китая, действующие чемпионы мира Суй Веньцзин и Хань Цун.

В заключительной, шестой разминке, выступят еще два российских дуэта. Под 21-м стартовым номером (первыми из четырех пар) на лед выйдут Евгения Тарасова/Владимир Морозов — примерное время проката 23:50 мск. Под 22-м номером короткую программу покажут Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, их выход на лед запланирован на 23:56 мск.