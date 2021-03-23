Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что команда Мальты добилась заметного прогресса в последние годы.

Отборочный матч чемпионата мира-2022 Мальта — Россия пройдет на стадионе в Та-Кали в среду, 24 марта. Это будет второй матч в истории между этими сборными. В 1996 году россияне победили со счетом 2:0.

Черчесов заявил, что во время сбора в Сочи тренерский штаб подробно разбирал действия ближайшего соперника. «Обращали внимание, как мальтийцы играют в обороне, как они действуют в атаке и на стандартных положениях. Мальта в своей Лиге наций играла успешно, они провели семь качественных матчей подряд. У них хороший тренер, игра команды преобразилась по сравнению с прошлыми годами», — цитирует наставника РИА «Новости».

Мальтийцы могут обновить национальный рекорд, продлив беспроигрышную серию до 8 матчей. В последних семи встречах они праздновали четыре победы и трижды сыграли вничью.