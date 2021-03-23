Мать бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Татьяна Аршавина высказалась о его экс-супруге Алисе Казьминой и ее тяжелой болезни.

В интервью порталу «СтарХит» Аршавина отметила, что не общается с Алисой с 2018 года, и считает, что все окружающие люди понимают, кто виноват в их конфликте. «Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы ей, ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение», — сказала Аршавина.

По словам матери футболиста, Казьмина творила «страшные чудеса» три года назад, не думала о детях, а только о себе, считала, что можно делать все и за это не придётся нести ответственность.

«Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях», — сказала Аршавина.

Напомним, ранее Алиса Казьмина рассказала о том, что пережила некроз носа и могла умереть.