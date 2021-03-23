Петербургский баскетбольный «Зенит» начал встречу против саратовского «Автодора» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра проходит в Саратове на арене «Кристалл». Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

«Зенит» и «Автодор» в этом розыгрыше Единой лиги ВТБ уже провели одну встречу. Матч состоялся в январе 2021 года в Петербурге и завершился разгромной победой хозяев со счётом 97:71. Самым результативным игроком того матча стал американский защитник Остин Холлинз, набравший 25 очков.

После 20 матчей «Зенит» возглавляет таблицу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, у команды Хави Паскуаля 17 побед в розыгрыше, а также 3 поражения. Саратовский «Автодор» на данный момент идёт восьмым (8 побед, 11 поражений).