Британский автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выразил обеспокоенность жестоким обращением с животными в российских цирках.

36-летний пилот «Мерседеса» выложил пост в сторис инстаграма, прикрепив ролик из Казани, на котором дрессировщикам пришлось усмирять слонов во время представления. «Каждый день просыпаюсь и вижу проявления насилия со стороны людей. Кто-нибудь знает, как прекратить такие вещи в России?» — написал Хэмилтон.

72-й сезон «Формулы-1» стартует на этой неделе с Гран-при Бахрейна. Хэмилтон — мировой рекордсмен по количеству побед на этапах Гран-при (93). В октябре прошлого года он отобрал это звание у немца Михаэля Шумахера. Его напарников в грядущем чемпионате будет финн Валттери Боттас.