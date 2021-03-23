На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме сегодня, 23 марта, состоялась жеребьевка короткой программы в женском одиночном катании.

Девушки покажут свои короткие программы завтра, 24 марта, начиная с 12:00 по московскому времени.

Из россиянок первой на лед выйдет Елизавета Туктамышева. Она попала в предпоследнюю, шестую разминку, получив 28-й стартовый номер. Время выхода Туктамышевой на лед — примерно 16:32 по московскому времени. Также в шестой разминке выступят Алексия Паганини, Е Лим Ким, Екатерина Рябова, Эва-Лотте Киибус и Николь Шотт.

В седьмой, заключительной разминке программы покажут россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова. Трусова откроет разминку в 17:18 по мск, ей достался 34-й стартовый номер. Щербакова выступит следом за ней, она выйдет на лед примерно в 17:24 по мск. После россиянок выступят Каори Сакамото, Сатоко Мияхара, Брэди Теннелл и Рика Кихира.