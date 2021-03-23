Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Туринцы готовы отпустить футболиста за 25 млн евро.

Контракт Роналду со «Старой синьорой» истекает по окончании следующего сезона. Однако ввиду неудачной текущей кампании и больших затрат на зарплату футболиста «Ювентус» рассматривает вариант его продажи.

По сведениям испанского издания As, сотрудничество с Роналду обходится чемпионам Италии в 87 миллионов евро ежегодно. Продав КриРо, клуб сможет существенно сэкономить. «Ювентус» дал понять португальцу, что если тот захочет уйти, то ему не станут препятствовать. Также «Ювентус» не будет против, если 36-летний игрок захочет остаться.

Роналду является лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата Италии. В 24 матчах он забил 23 мяча. «Юве» с 55 очками после 27 туров занимает 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 10 баллов.