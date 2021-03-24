На чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 24 марта, состоятся выступления женщин-одиночниц в короткой программе.

Старт короткой программы у женщин запланирован на 12:00 по московскому времени.

Российскую сборную на турнире представляют Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Туктамышева попала в предпоследнюю разминку, шестую по счету. Фигуристке достался 28-й стартовый номер. Время выхода Туктамышевой на лед — примерно в 16:32 по московскому времени.

В сильнейшую, седьмую по счету разминку попали еще две россиянки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Трусова откроет разминку в 17:18 по мск, ей достался 34-й стартовый номер. Щербакова выступит следом за ней, она выйдет на лед примерно в 17:24 по мск.