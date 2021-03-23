Российские фигуристы, призеры чемпионатов мира и Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов испытали проблемы с включением музыки на тренировке перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.
Информацию об этом сообщает журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале.
На тренировке фигуристы прогоняли произвольную программу под «Адажио» в исполнении Димаша Кудайбергена. Вместо этой мелодии фигуристам включили другую, после чего Тарасова взяла телефон у тренеров и отнесла его судьям.
Аналогичная проблема возникла вчера, 22 марта, на тренировке у женщин: россиянка Анна Щербакова никак не могла начать прогон короткой программы, поскольку у технических специалистов не получалось включить музыку.
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