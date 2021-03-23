Российские фигуристы, призеры чемпионатов мира и Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов испытали проблемы с включением музыки на тренировке перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.

Информацию об этом сообщает журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале.

На тренировке фигуристы прогоняли произвольную программу под «Адажио» в исполнении Димаша Кудайбергена. Вместо этой мелодии фигуристам включили другую, после чего Тарасова взяла телефон у тренеров и отнесла его судьям.

Аналогичная проблема возникла вчера, 22 марта, на тренировке у женщин: россиянка Анна Щербакова никак не могла начать прогон короткой программы, поскольку у технических специалистов не получалось включить музыку.