Российский фигурист Сергей Воронов рассказал о начале тренерской карьеры и работе со спортивной парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

В интервью порталу RT Воронов отметил, что сейчас грызет землю, постигая тренерскую науку, поскольку не сумел до конца реализовать себя в спорте.

«Все медали Тарасовой и Морозова, а в этом сезоне их было уже немало, мне как бальзам на душу. Хотелось, чтобы они продолжали в том же духе», — сказал Воронов.

По словам тренера, они с Максимом Траньковым заранее все обсудили и начали работу потихоньку, дозированно давали новую информацию ученикам, но ежедневно наращивали темп.

«Сейчас, как мне кажется, мы движемся на нормальных скоростях в нужном направлении, успевая делать всё то, что запланировано», — подметил Воронов.