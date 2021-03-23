Российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев попрощался с бывшим тренером команды Виктором Гончаренко, который официально покинул свой пост.

В своем «Инстаграме» Акинфеев выложил совместное фото с экс-наставником и пожелал ему удачи.

«Нам точно будет, что вспомнить — Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», — отметил Акинфеев.

Напомним, Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА после поражения от петербургского «Зенита» в 23-м туре чемпионата России по футболу.

Новым главным тренером ЦСКА стал хорватский специалист Ивица Олич, который ранее работал с национальной командой Хорватии в качестве помощника Златко Далича. Олич с 2003-го по 2006-й годы выступал в составе ЦСКА.