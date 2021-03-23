Пять фигуристок группы Этери Тутберидзе исполнили танец на катке «Хрустальный» в поддержку российских фигуристов на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

Видео с танцем появилось в «Инстаграме» Алены Косторной, вместе с ней станцевали еще четыре фигуристки Тутберидзе — Камила Валиева, Дарья Усачева, Софья Акатьева и Майя Хромых.

«Болеем и поддерживаем наших ребят на чемпионате мира, а пока этот танец приобрел официальное название Morisdance», — написала Косторная в «Инстаграме».

Напомним, группу Этери Тутберидзе на чемпионате мира 2021 года в женском одиночном катании представляет чемпионка России Анна Щербакова. Также в мужском одиночном катании выступит ученик Тутербидзе Морис Квителашвили, который представляет Грузию.